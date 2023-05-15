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    Приятно провести время и помочь пожилым горожанам. Фонд «Долго и счастливо» проводит благотворительную акцию «Доброе сердце»

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    Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий всестороннюю помощь пожилым горожанам, совместно с популярной ресторанной сетью запустили благотворительную акцию «Доброе сердце».

    До конца мая посетители ресторанов смогут не только вкусно поесть и приятно провести время, но и помочь нуждающимся людям старшего возраста — все средства от продажи одного из напитков будут направлены в фонд для помощи пенсионерам.

    Акцию «Доброе сердце» фонд проводит уже не первый год, и каждый раз петербуржцы с готовностью её поддерживают. Например, в 2021 году было собрано около 800 тысяч рублей, а в 2022-м — почти полтора миллиона.

    «Мы очень надеемся, что акция снова привлечет внимание к людям старшего возраста и их потребностям в качественных и современных лекарствах, средствах реабилитации и продуктах», — говорят в фонде.

    Подопечные «Долго и счастливо» — люди разные, у каждого своя история, свой, зачастую трудный, жизненный путь. Но объединяет их одно — они нуждаются в участии и неравнодушии, подчеркивают в благотворительной организации.

    Подробности акции «Доброе сердце» можно узнать на официальной странице фонда в соцсети.

    Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» основан в Санкт-Петербурге в 2016 году. Задачи фонда: сбор средств на оплату лечения, реабилитации и ухода для пожилых людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации; оказание социально-психологической поддержки; содействие повышению качества социально-бытового обслуживания и улучшению условий проживания; помощь социальным учреждениям, в которых проживают люди преклонного возраста; помощь медицинским учреждениям, специализирующимся на лечении и уходе за людьми преклонного возраста, а также отделениям сестринского ухода больниц Санкт-Петербурга; привлечение общественного внимания к проблемам одиноких, больных и социально не защищенных людей пожилого возраста.

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