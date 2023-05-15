В Омске мужчина обстрелял из пневматики шумевших под окнами студентов

Мужчина обстрелял студентов общежития техникума строительства и лесного хозяйства в Омске. Инцидент произошел накануне вечером в доме 22а по улице Химиков, который делят между собой студенты и обычные жители, пишет NGS55.RU.



Как сообщили порталу в региональном УМВД, 25-летний мужчина стрелял из пневматической винтовки и попал в 17-летнего студента. Юноше оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.



В общежитии корреспонденту портала пояснили, что более ста студентов ближе к полуночи пришлось эвакуировать на улицу из-за того, что сработала сигнализация. Подростки шумели, что могло не понравиться соседу.

