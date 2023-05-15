    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, южн

    767мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd77.2eur84.25

    Двухлетний мальчик из Петербурга чуть не утонул в яме с водой на даче. Его откачали родители

    3198
    2 комментария

    Семья из Петербурга приехала в поселок Тельмана на дачу. Пока мама зашла на пару минут в дом, двухлетний сын упал в яму с водой.

    Пострадавшего ребенка в больницу № 22 привезли 13 мая около двух дня, стало известно «Фонтанке» 15 мая. По предварительной информации, у ребенка наблюдались признаки утопления и его поместили в реанимацию.

    Родители, которые сами доставили малыша в больницу, рассказали, что приехали на дачу. Там мальчик упал в яму с водой, которая служит для полива огорода. Они его вытащили и сами провели первые реанимационные мероприятия.

    Через сутки медики перевели ребенка из реанимации в палату на отделении.

    Проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РеанимацияДетская реанимацияУпал в водуДача
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close