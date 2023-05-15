Двухлетний мальчик из Петербурга чуть не утонул в яме с водой на даче. Его откачали родители

Семья из Петербурга приехала в поселок Тельмана на дачу. Пока мама зашла на пару минут в дом, двухлетний сын упал в яму с водой.



Пострадавшего ребенка в больницу № 22 привезли 13 мая около двух дня, стало известно «Фонтанке» 15 мая. По предварительной информации, у ребенка наблюдались признаки утопления и его поместили в реанимацию.



Родители, которые сами доставили малыша в больницу, рассказали, что приехали на дачу. Там мальчик упал в яму с водой, которая служит для полива огорода. Они его вытащили и сами провели первые реанимационные мероприятия.

