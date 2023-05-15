Петербург «покраснел», на КАД несколько пробок в 10–11 км

Загруженность дорог Петербурга утром 15 мая достигла «красных» 7 баллов: на 1 выше обычного. В майские будни такое бывало уже несколько раз. Несколько крупных пробок образовалось на КАД, где идут дорожные работы.
«Яндекс» с раннего утра сообщает о необычных пробках:
- 7:12 — внутренняя сторона КАД от проспекта Обуховской Обороны до поста ГИБДД, 5,3 км, можно потерять 36 минут,
- 7:15 — внешняя сторона КАД от Октябрьской набережной до реки Оккервиль, 7,5 км,
- 8:21 — внешняя сторона КАД от Октябрьской набережной до Колтушского шоссе, 11 км, можно потерять 52 минуты,
- 8:48 — Октябрьская набережная от КАД до Володарского моста, 4 км, можно потерять 1 час 3 минуты. Очевидцы отметили там ДТП.
На карте видно, что вместе с КАД и Октябрьской набережной традиционно стоит и Народная улица.
«В районе Сосновки не работают светофоры и GPS. Особенно жутко проезжать перекрёсток Тореза и Светлановского (рядом с Выборгской ГИБДД, но ни одного регулировщика не видно)», — сетует читатель «Фонтанки» Владимир.