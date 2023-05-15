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    Люди продолжают испытывать удачу. «Выборгскую» снова закрыли

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    Станция метро «Выборгская» в очередной раз закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока. 15 мая это сделали в 8:41.

    Метрополитен просит пользоваться соседними станциями: «Площадь Ленина» и «Лесная».

    «Выборгскую» закрывают по утрам около 8:40 начиная с 20 апреля, когда там начался ремонт эскалаторов (работают только два: на спуск и на подъём). Точного времени закрытия нет, решение принимается «в связи с увеличением пассажиропотока». То есть каждый день тысячи людей пытаются успеть прорваться, и у кого-то это получается, а кому-то приходится ждать 15–20 минут или менять маршрут.

    UPD: С 8:57 станция работает в обычном режиме.


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