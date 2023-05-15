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    Послушайте серенады с Канонерки. Артисты надувают пузыри

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    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
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    На Канонерский остров можно приезжать ради концертов — там серенады поют озёрные лягушки.

    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
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    Фотографии и видео публикует 15 мая сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». Видно, как самцы раздувают горловые мешки в области щек. Получившиеся пузыри как резонаторы усиливают звук, чтобы привлекать самок. Вообще же, для озёрной лягушки характерно классическое кваканье, а её латинское название переводится как «хохотушка».

    Самцы пробуют голос, когда вода прогревается в дневные часы до плюс 14–16 градусов, затем (при температуре выше 16) начинается спаривание и нерест, для чего лягушка выбирает в водоёме самые тёплые и защищённые от ветра места. Период размножения занимает 30–35 дней. Озерные лягушки — одни из самых крупных земноводных, до 700 граммов и 20 сантиметров в длину.

    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»


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