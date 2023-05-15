Послушайте серенады с Канонерки. Артисты надувают пузыри

На Канонерский остров можно приезжать ради концертов — там серенады поют озёрные лягушки.
Фотографии и видео публикует 15 мая сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». Видно, как самцы раздувают горловые мешки в области щек. Получившиеся пузыри как резонаторы усиливают звук, чтобы привлекать самок. Вообще же, для озёрной лягушки характерно классическое кваканье, а её латинское название переводится как «хохотушка».
Самцы пробуют голос, когда вода прогревается в дневные часы до плюс 14–16 градусов, затем (при температуре выше 16) начинается спаривание и нерест, для чего лягушка выбирает в водоёме самые тёплые и защищённые от ветра места. Период размножения занимает 30–35 дней. Озерные лягушки — одни из самых крупных земноводных, до 700 граммов и 20 сантиметров в длину.