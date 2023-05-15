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    Умер актер Владимир Кузнецов, сыгравший в «Юноне и Авось» и «Битве за Москву»

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    Советский и российский актер Владимир Кузнецов скончался в Москве в возрасте 79 лет. Об этом 15 мая на своей странице во «ВКонтакте» сообщает театр «Ленком», в котором Кузнецов проработал 45 лет.

    Актер скончался 12 мая. В театре не стали уточнять причину смерти. Прощание состоится 16 мая в траурном зале Боткинской больницы.

    Владимир Кузнецов родился 3 октября 1943 года в городе Троицке Челябинской области. Окончил Школу-студию МХАТ, с 1969 года стал работать в «Ленкоме» Марка Захарова.

    Актер известен по роли морского офицера в фильме-спектакле «Юнона и Авось», а также по роли члена военного совета Юго-Западного фронта в фильме «Битва за Москву».

    В «Ленкоме» Владимир Кузнецов работал до 2014 года, играя в спектаклях режиссеров Марка Захарова и Андрея Тарковского: «Тиль», «Гамлет», «Оптимистическая трагедия», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты».

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