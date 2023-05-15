Третье рождение Обуховского завода: история полутора веков за 23 минуты

Обуховский завод в мае отмечает свое 160-летие: с момента основания в мае 1863 года и по нынешний день — теперь в составе Концерна ВКО «Алмаз — Антей» — он вносил и вносит вклад в развитие науки и техники, а также является важной часть военно-промышленного комплекса страны. Охватить более полутора веков — дело непростое, но в документальном фильме об одном из крупнейших предприятий Петербурга удалось не просто обозначить вехи его истории — здесь нашлось место и детективу, и триллеру, и боевику.

Тяжелое положение России после поражения в Крымской войне требует решительных мер по импортозамещению немецкой стали и немецких пушек. Но казна пуста — и эта задача кажется неподъемной. Известный предприниматель Николай Путилов хочет построить завод, но у него нет земли, денег и даже... рецепта стали. А в это время горный инженер и металлург Павел Обухов, который выплавил первую российскую сталь, изнемогает в битве с российской неповоротливой государственной машиной и собирается навсегда покинуть родину.



Напряжение растет, но в конце концов мы видим, как создается товарищество частных лиц: металлурга Павла Обухова, который отвечает за технологии и кадры, промышленника Николая Путилова — он, как бы мы сказали сейчас, менеджер проекта — и купца Сергея Кудрявцева. Последний рискует всем своим состоянием.



Завод, возводящийся на месте начинает работать уже через год и начинает давать российскую сталь. Пушка, произведенная заводом, получает золотую медаль Лондонской выставки и начинает поставляться на военные корабли России.



Казалось бы — победа? Но проблемы только начинаются: денег уходит больше, прибыль меньше, чем рассчитывали. Умирает Кудрявцев, выходит из дела Путилов… Трагически заканчивается жизнь Павла Обухова. Кто же спасет предприятие?