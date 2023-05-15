Третье рождение Обуховского завода: история полутора веков за 23 минуты

Обуховский завод в мае отмечает свое 160-летие: с момента основания в мае 1863 года и по нынешний день — теперь в составе Концерна ВКО «Алмаз — Антей» — он вносил и вносит вклад в развитие науки и техники, а также является важной часть военно-промышленного комплекса страны. Охватить более полутора веков — дело непростое, но в документальном фильме об одном из крупнейших предприятий Петербурга удалось не просто обозначить вехи его истории — здесь нашлось место и детективу, и триллеру, и боевику.
Тяжелое положение России после поражения в Крымской войне требует решительных мер по импортозамещению немецкой стали и немецких пушек. Но казна пуста — и эта задача кажется неподъемной. Известный предприниматель Николай Путилов хочет построить завод, но у него нет земли, денег и даже... рецепта стали. А в это время горный инженер и металлург Павел Обухов, который выплавил первую российскую сталь, изнемогает в битве с российской неповоротливой государственной машиной и собирается навсегда покинуть родину.
Напряжение растет, но в конце концов мы видим, как создается товарищество частных лиц: металлурга Павла Обухова, который отвечает за технологии и кадры, промышленника Николая Путилова — он, как бы мы сказали сейчас, менеджер проекта — и купца Сергея Кудрявцева. Последний рискует всем своим состоянием.
Завод, возводящийся на месте начинает работать уже через год и начинает давать российскую сталь. Пушка, произведенная заводом, получает золотую медаль Лондонской выставки и начинает поставляться на военные корабли России.
Казалось бы — победа? Но проблемы только начинаются: денег уходит больше, прибыль меньше, чем рассчитывали. Умирает Кудрявцев, выходит из дела Путилов… Трагически заканчивается жизнь Павла Обухова. Кто же спасет предприятие?
Первая часть фильма смотрится на одном дыхании, как хорошее художественное произведение. Вторая посвящена новому рождению после Октябрьской революции: завод освоил выпуск тракторов, танков и самолетных двигателей и получил имя «Большевик». Его продукция была крайне важна для Советского Союза в условиях надвигающейся Второй мировой.
В годы войны предприятие не успели эвакуировать, и оно оказалось практически на линии фронта. Под обстрелами и бомбежками на нем работали ветераны, женщины и дети, так как большинство рабочих ушли на фронт. Всю блокаду «Большевик» снабжал фронт орудиями, снарядами и минами.
После войны начался новый этап — производство ракет и ракетных комплексов, участие в космической гонке. В фильме на этом месте начинается шпионский детектив о деятельности американских спецслужб и о пользе нарушений железнодорожного расписания.
Перестройка и суровые 90-е чуть было не поставили точку в истории завода. Он выживал на производстве гражданской продукции. Все изменилось при включении его в 2002 году в состав Концерна «Алмаз-Антей»: предприятие было модернизировано и теперь не только продукцию для атомной энергетики, судостроения и других отраслей, но и различные системы вооружений и военную технику по заказу Министерства обороны РФ. В 2004 году Указом Президента РФ завод был внесен в список 100 наиболее важных стратегических предприятий страны. В 2008 году на базе завода был создан уникальный оборонно-промышленный технопарк, объединивший семь ведущих петербургских предприятий концерна «Алмаз-Антей».
В концерне очень внимательно подходят к решению не только производственных, но и социальных вопросов.
«Мы всегда помним, что главное для завода — это люди, которые на нем работают. Поэтому забота о тех, кто производит столь важную и нужную для военно-промышленного комплекса продукцию, для нас — приоритетная задача», — говорит в конце фильма Михаил Львович Подвязников, генеральный директор СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей».
Подробнее об истории Обуховского завода читайте в нашем материале
АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», almaz-antey.ru