В Великобритании неизвестные испортили строящийся военный корабль

На верфи в Глазго неизвестные преднамеренно повредили строящийся корабль HMS Glasgow, на фрегате перерезали кабели. Об этом 14 мая сообщили британские СМИ со ссылкой на информацию подрядчика — компанию BAE Systems.



На верфи у фрегата перерезали около 60 проводов. В настоящее время подрядчик оценивает масштаб убытков и проводит внутреннее расследование.



Фрегат должен пополнить Королевский военно-морской флот Великобритании. На воду корабль планировалось спустить в конце 2023 года. Всего на фрегате планировалось проложить порядка 23 тысяч кабелей.

