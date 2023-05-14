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    В Великобритании неизвестные испортили строящийся военный корабль

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    13 комментариев

    На верфи в Глазго неизвестные преднамеренно повредили строящийся корабль HMS Glasgow, на фрегате перерезали кабели. Об этом 14 мая сообщили британские СМИ со ссылкой на информацию подрядчика — компанию BAE Systems.

    На верфи у фрегата перерезали около 60 проводов. В настоящее время подрядчик оценивает масштаб убытков и проводит внутреннее расследование.

    Фрегат должен пополнить Королевский военно-морской флот Великобритании. На воду корабль планировалось спустить в конце 2023 года. Всего на фрегате планировалось проложить порядка 23 тысяч кабелей.

    Сейчас работы приостановлены из-за расследования.

    Издание UK Defense Journal выдвинуло версию, что перерезать кабели могли недовольные субподрядчики, с которыми у компании возник спор об оплате.

    HMS Glasgow — первый из восьми кораблей типа 23, которые будут построены для британского флота. Строительство трех из них по контракту с Минобороны Великобритании осуществляет компания BAE Systems.

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    ВМС Великобритании
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    Комментарии 13

    Гость14 Мая 2023 в 22:25
    Я думаю, что это грызуны
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