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    «Не трогать, очень агрессивная». В Мурино ищут сбежавшую ядовитую змею

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    15 комментариев

    В Ленобласти разыскивают ядовитую и агрессивную змею, которая сбежала из квартиры в одном из домов в Мурино. Об этом 14 мая сообщает паблик «Девяткино online».

    «Внимание, сбежала ядовитая змея», — так начинается объявление, которое неизвестные оставили в парадной жилой многоэтажки — дома № 16/9 на улице Шувалова.

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    Автор объявления пояснил, что речь идет о коралловом аспиде, и обратил внимание, что животное — агрессивное, поэтому трогать его не стоит. К объявлению, похоже, серьезно отнеслись не все: кто-то уже сделал на нем приписку с советом поменьше употреблять горячительные напитки.

    В комментариях под постом пользователи пишут, что пресмыкающееся видели в пятой парадной этого же дома.

    Издание 47news связалось с Росприроднадзором и областным управлением МЧС — в обоих ведомствах ответили, что жалоб на змею или заявок на ее отлов не поступало. В управляющей компании заявили, что жильцы на сбежавшую змею не жаловались, и добавили, что в УК нет специалистов по ловле змей.

    Достоверного подтверждения, что объявление не является чьей-то шуткой, нет.

    Коралловый аспид может достигать почти метра в длину. Узнать змею можно по характерному окрасу: чередованию красных полос с более тонкими черными полосами, отделенными друг от друга узкими белыми полосками. Аспиды ядовиты.

    Фото: Девяткино online

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    МуриноЗмея
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