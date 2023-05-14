«Не трогать, очень агрессивная». В Мурино ищут сбежавшую ядовитую змею

В Ленобласти разыскивают ядовитую и агрессивную змею, которая сбежала из квартиры в одном из домов в Мурино. Об этом 14 мая сообщает паблик «Девяткино online».

«Внимание, сбежала ядовитая змея», — так начинается объявление, которое неизвестные оставили в парадной жилой многоэтажки — дома № 16/9 на улице Шувалова.

Автор объявления пояснил, что речь идет о коралловом аспиде, и обратил внимание, что животное — агрессивное, поэтому трогать его не стоит. К объявлению, похоже, серьезно отнеслись не все: кто-то уже сделал на нем приписку с советом поменьше употреблять горячительные напитки.

В комментариях под постом пользователи пишут, что пресмыкающееся видели в пятой парадной этого же дома.

Издание 47news связалось с Росприроднадзором и областным управлением МЧС — в обоих ведомствах ответили, что жалоб на змею или заявок на ее отлов не поступало. В управляющей компании заявили, что жильцы на сбежавшую змею не жаловались, и добавили, что в УК нет специалистов по ловле змей.

