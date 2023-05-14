На «Царскосельском марафоне» определили лучшего марафонца России. Бежал даже человек из Сан-Диего

В необделенном музами и беговыми традициями Царском Селе выявили чемпиона России в марафоне. Как передает корреспондент «Фонтанки», классическую дистанцию в 42 километра 195 метров среди мужчин быстрее всех преодолел Илдар Миншин. Ленточку победителя в финишном створе представитель Москвы порвал через 2 часа 17 минут 45 секунд после стартового выстрела. У женщин самой скоростной из выносливых стала Алина Прокопьева из Белгородской области с результатом 2 часа 30 минут 56 секунд.

читатель «Фонтанки»

Петербург впервые принимал главное марафонское соревнование страны. В последнее десятилетие чемпионат, как правило, менял Казань на Волгоград, а потом статусную беговую гонку прибрал себе курортный Сочи. Там, конечно, идеальный асфальт модного современного автодрома, но скучное однообразие кругов и эхо диктора над пустыми комфортабельными трибунами.

— Для вас это принципиальная история, сделать чемпионат России в рамках «Царскосельского марафона», все-таки старт молодой, пять лет, вам нужна «якорная» гонка? — «Фонтанка» поймала президента федерации легкой атлетики Петербурга и депутата Дмитрия Павлова.



— Что касается молодости, видели наш «пейс-кар»? Между прочим, Tesla. Компания — новатор в автопроме. Мы такие же, только в своей нише. Понятно, что чемпионат получить было непросто. И Сочи, и Казань претендовали. Но ВФЛА проголосовала за нас. И для нас чемпионат — не просто значок. Это серьезный статус, но вообще-то это и огромная организационная нагрузка. Работа с судьями, соответствия всевозможным регламентам, сертификация трассы. Прорва деталей. У нас призовой фонд полтора миллиона. Возможность прямого эфира — это тоже дорого. Очень сложная история. Проще в бизнесе что-то реализовать, чем здесь, — можно сказать, на бегу помянул прошлое и заглянул в будущее главный в петербургской легкой атлетике.



Павлов не скрывал, что для него это принципиальный старт:

— Приходится включать все свои возможности, убеждения и связи. И телефоны великих приходилось вспоминать. Дело-то хорошее. Я из Пушкина, 20 лет по этим местам бегаю, здесь должен быть марафон. Вот ты бежишь? Как прибежишь, расскажешь, как трасса. Может это я такой принципиальный, но мне еще и красота вокруг нужна.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Что касается сюжетных линий, то у мужчин фаворитом считали Юрия Чечуна из Самарской области, но он за 10 километров до финиша отстал от «пачки» лидеров — Илдар Миншин, Владимир Чистяков, Иван Кузнецов. В итоге лучшим стал москвич Миншин. Рекорд трассы мужчины не побили. А у женщин он пал — Алина Прокопьева выиграла марафон более чем уверенно. Она и подтвердила прошлогоднее чемпионство, и залетела в двадцатку абсолютно лучших на сегодняшнем марафоне. Зато серебро у женщин взяла петербурженка Луиза Дмитриева. В долгий, но не смертельный, путь участников отправляла олимпийская чемпионка Ирина Привалова.



Организаторы «Царскосельского марафона» хоть и называют свою трассу тоже плоской и быстрой, то есть идеально подходящей для личных рекордов, но разумно забрендировали старт как «самый красивый в стране». Сегодня в Пушкине были люди из Кореи, Китая, республик бывшего Союза, зарегистрировался даже товарищ из американского Сан-Диего. Вместе с профессионалами стартовали и любители, причем необязательно сильные. Чемпионат страны — лишь часть больших воскресных стартов «Царскосельского марафона». Преодолеть можно было и 21, и 11, и 3 километра.

Царскосельская теплынь и солнце без откровенного пекла определенно угодили участникам. Современные профессиональные бегуны топчут асфальт уже в эру карбоновых кроссовок. Этот тип спортивной обуви не любит дождливую погоду. Сухая трасса и отсутствие мороси обеспечили достойное сцепление.



И вообще, пестрота и новизна «найков», «асиксов» и «адидасов» на ногах у бегунов свидетельствовала о том, что они успешно пережили второе санкционное межсезонье, а забастовки в «ягодной» компании не помешали получить им «педали» к главному старту весны.

«Самая красивая трасса страны» — не просто метафора. Часть дистанции проложена через Екатерининский и Александровский парки. Трасса мотыляет под Большим и Малым капризами, у Китайской деревни, Екатерининского дворца и шарахается в сторону от места «Крест Распутина». Собственно, чуть ли не первые слова благодарности организаторы адресовали директору ГМЗ «Царское село» Ольге Таратыновой. На вопрос «Фонтанки», а как удалось договориться с музейщиками, улыбались со словами «административный ресурс».

