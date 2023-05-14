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    В Ленобласти шестилетняя девочка получила выстрел в живот

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    В поселке Виллози в Ленобласти шестилетнюю девочку госпитализировали после выстрела в живот из пневматического оружия, пишет 14 мая издание 47news.

    Сообщение в экстренные службы поступило вечером 13 мая. Ребенок находится в реанимации с травмами внутренних органов, состояние девочки оценивается как тяжелое.

    Как рассказал отец девочки прибывшим сотрудникам полиции, накануне он показал детям пневматическое ружье, которое нашел в сарае.

    Один из детей направил ружье в металлическую бочку в тот момент, когда рядом находилась девочка.

    Обстоятельства происшествия устанавливают полиция и сотрудники следственного отдела Ломоносовского района областного управления СК.

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