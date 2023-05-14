    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, ю-в

    770мм

    37%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd77.2eur84.25

    Подросток попал в хирургию после поездки на электросамокате по улице Бассейной

    2555
    3 комментария

    Школьник 14 лет столкнулся с автомобилем в Московском районе Петербурга. После ДТП подростка госпитализировали в Педиатрический университет. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 мая.

    Инцидент произошел накануне утром. У дома 19 по улице Бассейной юноша въехал в легковую машину. В результате подросток с острой болью в животе и в состоянии средней степени тяжести был помещен в хирургическое отделение.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЭлектросамокатДТПШкольник
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close