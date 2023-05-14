Подросток попал в хирургию после поездки на электросамокате по улице Бассейной

Школьник 14 лет столкнулся с автомобилем в Московском районе Петербурга. После ДТП подростка госпитализировали в Педиатрический университет. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 мая.



Инцидент произошел накануне утром. У дома 19 по улице Бассейной юноша въехал в легковую машину. В результате подросток с острой болью в животе и в состоянии средней степени тяжести был помещен в хирургическое отделение.