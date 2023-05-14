WP: Зеленский предлагал наносить удары по России и захватывать города

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал «наносить удары по России», а также «захватывать российские города». Об этом 14 мая пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на данные американской разведки, которые изучило издание.

Информацию издание получило из секретных данных Пентагона, об утечке которых стало известно месяц назад.

«За закрытыми дверями» глава Украины, как пишет WP, предлагал оккупировать приграничные города России и перебросить сухопутные войска на территорию РФ, чтобы получить рычаг давления на Москву. Также Зеленский озвучивал предложение подорвать трубопровод «Дружба», чтобы разрушить промышленность Венгрии.