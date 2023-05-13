Чтобы не говорили, что история страны это «мерзость и дерьмо». Михалков призывает закрыть «Ельцин-Центр»

Режиссер Никита Михалков высказал мнение, что при посещении «Ельцин-центра» создатели музея заставляют посетителей поверить, что «вся история моей страны — это мерзость и дерьмо». Ему бы хотелось, чтобы центр в нынешнем виде закрыли.

Своими соображениями Михалков поделился на юридическом форуме в Петербурге 13 мая, его цитирует РИА Новости. Впечателение, которое создается у посетителей центра, по мнению Михалкова, создается такое: «Маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял».