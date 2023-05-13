Чтобы не говорили, что история страны это «мерзость и дерьмо». Михалков призывает закрыть «Ельцин-Центр»

Режиссер Никита Михалков высказал мнение, что при посещении «Ельцин-центра» создатели музея заставляют посетителей поверить, что «вся история моей страны — это мерзость и дерьмо». Ему бы хотелось, чтобы центр в нынешнем виде закрыли.
Своими соображениями Михалков поделился на юридическом форуме в Петербурге 13 мая, его цитирует РИА Новости. Впечателение, которое создается у посетителей центра, по мнению Михалкова, создается такое: «Маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял».
При этом он не против самого факта существования музей первого президента России и не призывает музей ломать. «Пускай сделают музей современной истории, но честный, где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чем это привело, к чему это может привести», — отметил режиссер.
Закрыть центр, считает Михалков, должен «Культурный фронт». Сейчас он не понимает что это за организация, но если они смогут добиться закрытия центра, то он поймет, что существование этого фронта было необходимо.
«Ельцин-центр» был открыт в Екатеринбурге в 2015 году и почти сразу вызвал своим существованием у Михалкова негодование. При этом критика звучала на фоне того, что Михалков музей лично не посещал. Он побывал там в декабре 2016 года и, видимо, удовольствия не получил. Позже он требовал скорректировать образовательные программы и признать центр иностранным агентом.