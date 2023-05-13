Полицейского арестовали в Подмосковье за пьяное ДТП, в котором пострадал подросток

Сотрудник столичного МВД оказался за решеткой по решению суда после того, как на переходе сбил человека. Он признал вину, но хотел остаться на свободе.

Как сообщает MSK1, суд в Мытищах арестовал полицейского на два месяца. Прокуратура отмечает, что он признал вину и просил суд избрать ему меру, не связанную с лишением свободы.

В ДТП сотрудник попал два дня назад. На пешеходном переходе он не сбросил скорость и сбил 16-летнюю девочку, ее увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Водитель скрылся с места аварии. После скорого задержания выяснилось, что он был нетрезв.