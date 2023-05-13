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    Полицейского арестовали в Подмосковье за пьяное ДТП, в котором пострадал подросток

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    Сотрудник столичного МВД оказался за решеткой по решению суда после того, как на переходе сбил человека. Он признал вину, но хотел остаться на свободе.

    Как сообщает MSK1, суд в Мытищах арестовал полицейского на два месяца. Прокуратура отмечает, что он признал вину и просил суд избрать ему меру, не связанную с лишением свободы.

    В ДТП сотрудник попал два дня назад. На пешеходном переходе он не сбросил скорость и сбил 16-летнюю девочку, ее увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

    Водитель скрылся с места аварии. После скорого задержания выяснилось, что он был нетрезв.

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