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    Глава Минюста рассказал, кого еще надо признать иноагентами

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    Глава Минюста РФ Константин Чуйченко встал на защиту духовно-нравственных ценностей и предложил придумать экспертизу, которая будет выявлять соответствие таким стандартам. Проверять предлагает рекламу и потенциальных иноагентов.

    С такими идеями Чуйченко выступил во время сессии «Бесогон и право» на юридическом форуме в Петербурге 13 мая, сообщает ТАСС. Минюст, заверил он, разработает экспертизу для проверки рекламы на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям, потому что она «не может быть безнравственной». Такой вид экспертизы он предложил назвать «этикологической», но тут же оговорился, что формулировка может быть и более удачной.

    Также Чуйченко считает, что деятельность против нравственных и духовных ценностей должна наказываться так же, как политическая, и за подобные действия нужно признавать нарушителей иностранными агентами.

    Развивая тему, министр предложил запретить иноагентам зарабатывать в России деньги. «Мы на сегодняшний день лишили иноагентов государственного финансирования, а почему бы их не лишить вообще финансирования и возможности зарабатывать деньги?» — поставил вопрос Чуйченко.

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