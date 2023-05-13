0,0001 дерева для производства одной сигареты. В России подсчитали, сколько гектаров леса спасли бросившие курить

Территория леса как четыре Монако спасена бывшими курильщиками за 2022 год. А их даже не два процента.

Данные приводит ТАСС со ссылкой на лесоучетное ведомство Рослесхоза. Производство сигарет за прошлый год сократилось в России на 1,7%. В пересчете на лес это 320 тысяч взрослых деревьев, или 800 гектаров. Считается, что на производство одной сигареты уходит 0,0001 части дерева.

Бросившие курить заодно помогают атмосфере, сокращая выбросы углекислого газа.

«Если учесть, что выбросы от одной сигареты составляют 0,026 кг СО2-эквивалента, то бросившие курить россияне уменьшили выбросы на 83,2 тыс. тонн СО2-эквивалента в год, что сравнимо с годовыми выбросами 2,5 тыс. автомобилей», — добавил директор Рослесинфорга Павел Чащин.