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    Герой с тазиком тушил дом в Пушкине. Ему на помощь поспешили пожарные-байкеры

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    В Пушкине на общем балконе многоэтажки загорелся мусор днем 13 мая. Инцидент произошел в доме 15/2 по Петербургскому шоссе. На кадры от очевидцев попал мужчина, который героически пытался справиться с огнем до приезда пожарных. Для этого он использовал тазик с водой.

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    По информации ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 11.15. Площадь охваченного огнем мусора составила 10 квадратных метров.

    ГУ МЧС по Петербургу

    Любопытная деталь — тушить пожар приехала мотогруппа Специализированной пожарно-спасательной части им. А. Кудряшова. В дни Международного юридического форума огнеборцы мониторят территорию вокруг «Экспофорума».

    © Фонтанка.Ру

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