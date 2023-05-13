Герой с тазиком тушил дом в Пушкине. Ему на помощь поспешили пожарные-байкеры

В Пушкине на общем балконе многоэтажки загорелся мусор днем 13 мая. Инцидент произошел в доме 15/2 по Петербургскому шоссе. На кадры от очевидцев попал мужчина, который героически пытался справиться с огнем до приезда пожарных. Для этого он использовал тазик с водой.
По информации ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 11.15. Площадь охваченного огнем мусора составила 10 квадратных метров.
ГУ МЧС по Петербургу
Любопытная деталь — тушить пожар приехала мотогруппа Специализированной пожарно-спасательной части им. А. Кудряшова. В дни Международного юридического форума огнеборцы мониторят территорию вокруг «Экспофорума».