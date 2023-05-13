Вертолет потерпел крушение в Брянской области

В городе Клинцы Брянской области на здание упал вертолет. Местные жители сообщают, что начался пожар.
Факт падения вертолета ТАСС подтвердили источники в экстренных службах.
Местные жители сообщают, что в центре города сильный дым.
Ребенок снимал на видео полет вертолета, но немного отвлекся, когда раздался взрыв.
В сети распространяются кадры падения горящего вертолета.
Информации о пострадавших, причинах падения и принадлежности вертолета пока нет.
Военный вертолет накануне разбился в Крыму. Оба летчика погибли.