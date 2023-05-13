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    Вертолет потерпел крушение в Брянской области

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    43 комментария

    В городе Клинцы Брянской области на здание упал вертолет. Местные жители сообщают, что начался пожар.

    Факт падения вертолета ТАСС подтвердили источники в экстренных службах.

    Местные жители сообщают, что в центре города сильный дым.

    Ребенок снимал на видео полет вертолета, но немного отвлекся, когда раздался взрыв.

    В сети распространяются кадры падения горящего вертолета.

    Информации о пострадавших, причинах падения и принадлежности вертолета пока нет.

    Военный вертолет накануне разбился в Крыму. Оба летчика погибли.

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