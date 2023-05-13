Вошел как по маслу. Мерседес в Челябинске укатился в переход и встал на дыбы

Мерседес с молодым водителем на рулем въехал в пешеходный переход недалеко от центра Челябинска ночью 13 мая. Пострадали и два его приятеля.
Момент, на котором запечатлен въезд машины в переход, попал на видео, которое показывает 74.RU. Автомобиль ехал на приличной скорости, высекая искры.
Скатиться вниз по ступенькам машина не смогла, она застряла в месте, где начинается крыша перехода.
В автомобиле сработали подушки безопасности. Водитель и двое его пассажиров доставлены медикам. Известно, что за рулем был 24-летний челябинец, на пассажирских креслах его приятели 23 и 20 лет.
Отдельный вопрос — как вытаскивать машину из перехода.