Помогите четырёхлетнему петербуржцу победить лейкоз

У Марка лейкоз. Помочь с ним справиться может трансплантация костного мозга. Но в России донора для него нет, он нашёлся за рубежом. Чтобы активировать и доставить биологический материал для пересадки нужно почти 2,5 миллиона рублей.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Марк Савченко, 4 года.

Острый лимфобластный лейкоз.

Спасёт трансплантация костного мозга.

Требуется подбор и активация неродственного донора из-за рубежа. Доставка трансплантата 2 450 091 ₽.



«Марк родился здоровым, но с первых месяцев часто простужался. Осенью 2021 года у сына поднялась высокая температура, в больнице диагностировали воспаление лёгких, а после выписки контрольные анализы крови выявили наличие бластов – онкоклеток. На дополнительном обследовании страшный диагноз подтвердился: у Марка острый лимфобластный лейкоз – рак крови.



Сыну сразу же начали лечение: химиотерапию и иммунотерапию. Лечение помогло, Марк вышел в ремиссию и в конце января уже был дома.

В течение года он хорошо себя чувствовал, гулял, занимался с логопедом. Мы надеялись, что болезнь ушла навсегда. Но в январе этого года у сына неожиданно открылась рвота, и в больнице выявили сверхранний сочетанный рецидив – поражение костного мозга и центральной нервной системы. Сразу же начали химиотерапию.

Первый блок был самым тяжелым для Марка – он сильно ослабел, перенёс кишечную инфекцию, полностью разрушилась слизистая рта. Сейчас сын проходит уже третий блок химии, но врачи объяснили, что при таком течении болезни поможет только трансплантация костного мозга.



Из нашей семьи никто Марку как донор не подошел, но подходящий неродственный донор нашелся в зарубежном регистре. Его подбор и активацию, а также доставку трансплантата в клинику государство не оплачивает. А самим нам не справиться, сумма для нас неподъемная, в семье двое детей. Прошу, помогите спасти сына!» Ольга Юрьева, Санкт-Петербург.

Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург):



«Учитывая природу и характер течения заболевания, ребёнку по жизненным показаниям требуется проведение трансплантации костного мозга. Совместимый донор в семье отсутствует. В Федеральном регистре донор с оптимальным уровнем совместимости не найден, но они оказались в международном регистре. Подбор и активацию неродственного донора из-за рубежа, доставку трансплантата в клинику организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

