Петербург перекрыл фронтальный раздел. Он несет воду, но не холод

В небе над городом 13 мая вытянулся фронтальный раздел — по диагонали с северо-запада на юго-восток. Он не особо влиятелен, вмешалось давление.

О погоде в Петербурге рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, температура в субботу выше, чем положено для этого времени года, — до +20, а местами по области и +22.

Леус отмечает, что раздел малоактивный, а на фоне высокого атмосферного давления (770 мм рт. ст.) его воздействие на погоду выразится лишь в натекании. На радость огородникам и садовникам пройдут дожди — но локально и быстро.