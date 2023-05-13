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    Петербург перекрыл фронтальный раздел. Он несет воду, но не холод

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    В небе над городом 13 мая вытянулся фронтальный раздел — по диагонали с северо-запада на юго-восток. Он не особо влиятелен, вмешалось давление.

    О погоде в Петербурге рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, температура в субботу выше, чем положено для этого времени года, — до +20, а местами по области и +22.

    Леус отмечает, что раздел малоактивный, а на фоне высокого атмосферного давления (770 мм рт. ст.) его воздействие на погоду выразится лишь в натекании. На радость огородникам и садовникам пройдут дожди — но локально и быстро.

    Воскресенье также обещает быть теплым.

    © Фонтанка.Ру

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