Директор ухтинской УК задержан в Петербурге после сообщения о разврате на эскалаторе торгового центра

Фигурантом дела о развратных действиях может стать предприниматель из Коми, который переехал в Петербург. На мужчину, который якобы делал что-то странное и неприличное на эскалаторе ТРК, заявили в четверг вечером. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 мая.

В дежурную часть главка позвонил свидетель, он рассказал, что на эскалаторе торгового комплекса «Континент», что на улице Ленсовета, неизвестный совершает развратные действия в отношении 17-летней. На место происшествия прибыл наряд патрульных, рядом с ТРК сотрудники задержали 34-летнего приезжего из Ухты. По данным «Фонтанки», он все еще числится гендиректором местной управляющей компании.