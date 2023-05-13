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    Директор ухтинской УК задержан в Петербурге после сообщения о разврате на эскалаторе торгового центра

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    2 комментария

    Фигурантом дела о развратных действиях может стать предприниматель из Коми, который переехал в Петербург. На мужчину, который якобы делал что-то странное и неприличное на эскалаторе ТРК, заявили в четверг вечером. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 мая.

    В дежурную часть главка позвонил свидетель, он рассказал, что на эскалаторе торгового комплекса «Континент», что на улице Ленсовета, неизвестный совершает развратные действия в отношении 17-летней. На место происшествия прибыл наряд патрульных, рядом с ТРК сотрудники задержали 34-летнего приезжего из Ухты. По данным «Фонтанки», он все еще числится гендиректором местной управляющей компании.

    Мужчину доставили в следственный отдел по Московскому районе и после беседы отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 2

    Гость13 Мая 2023 в 10:38
    Ух ты, мы вышли из бухты.
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