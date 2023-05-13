Пенсионерка из Петербурга перевела мошенникам почти 6,5 млн рублей

78-летняя жительница Калининского района Петербурга лишилась всех своих накоплений, доверившись телефонным мошенникам. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 мая.
Заявление в полицию пенсионерка подала накануне. Пожилая дама рассказала, что в конце апреля ей позвонил неизвестный и представился следователем. Он доложил, что неизвестные продали ее квартиру. Чтобы спасти оставшиеся деньги, женщине настоятельно рекомендовали положить их на безопасные счета. За пару недель петербурженка перевела 6 миллионов 400 тысяч рублей. После этого звонки прекратились, а своих накоплений пенсионерка больше не видела.
Возбуждено уголовное дело.