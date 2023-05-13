Петербурженка несколько лет ходила с предметом, забытым в теле после операции. Историю проверяет СК

Петербурженка обратилась в Следственный комитет с рассказом о том, что несколько лет назад после операции в ее теле забыли инородный предмет. Ведомство ведет проверку.



По словам женщины, все эти годы она страдала от боли, сообщает 13 мая пресс-служба СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю петербургского управления Олегу Бобкову доложить о ходе проверки. По предварительным данным, у женщины в животе забыли хирургическую иглу.

Когда и как инородное тело могло попасть в организм женщины, теперь должны выяснить эксперты. Пострадавшая подозревает, что это произошло во время операции 14 лет назад