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    Петербурженка несколько лет ходила с предметом, забытым в теле после операции. Историю проверяет СК

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    Петербурженка обратилась в Следственный комитет с рассказом о том, что несколько лет назад после операции в ее теле забыли инородный предмет. Ведомство ведет проверку.

    По словам женщины, все эти годы она страдала от боли, сообщает 13 мая пресс-служба СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю петербургского управления Олегу Бобкову доложить о ходе проверки. По предварительным данным, у женщины в животе забыли хирургическую иглу.

    Когда и как инородное тело могло попасть в организм женщины, теперь должны выяснить эксперты. Пострадавшая подозревает, что это произошло во время операции 14 лет назад

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