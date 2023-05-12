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    От крыши валит дым. На Шлиссельбургском проспекте тушат кафе

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    Фото: читатель «Фонтанки» Илья
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    На Шлиссельбургском проспекте в Петербурге загорелось кафе. Спасатели забрались на крышу — огонь охватил деревянную обрешетку и утеплитель кровли.

    читатель «Фонтанки» Юрий

    О пожаре стало известно в 17:21, сообщает 12 мая пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. По последним данным, в павильоне пламя распространилось на 50 «квадратов».

    О пострадавших не сообщалось. На месте работают 34 спасателя с семью машинами. Судя по кадрам, которые прислали «Фонтанке» читатели, пожар серьезный, крыша заметно пострадала.

    Фото: читатель «Фонтанки» Илья

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