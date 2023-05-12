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    Наука

    Зафиксирован крупнейший взрыв из когда-либо наблюдавшихся. Огненный шар в 100 раз больше Солнечной системы

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    Астрономы ведут наблюдение за крупнейшим космическим взрывом из когда-либо наблюдавшихся, пишет 12 мая The Guardian. Огненный шар, в 100 раз превышающий размеры Солнечной системы, предположительно, образовался из-за того, что сверхмассивная черная дыра поглотила облако газа.

    Вспышка происходит на расстоянии 8 миллиардов световых лет, и её наблюдают уже в течение трёх лет (впервые её заметили калифорнийские астрономы в 2020 году). При этом она более чем в 10 раз ярче любой известной сверхновой. Это делает её самым мощным взрывом за всю историю наблюдений.

    «По нашим оценкам, это огненный шар в 100 раз больше размера Солнечной системы, с яркостью примерно в 2 триллиона раз больше солнечной», — рассказывает астроном из Саутгемптонского университета Филип Уайзман.

    По его словам, это взрыв высвободил примерно в 100 раз больше энергии, чем дало Солнце за 10 миллиардов лет своей жизни.

    Интересно, что этот взрыв не самое яркое явление, когда-либо наблюдавшееся. Более яркий гамма-всплеск был замечен в прошлом году, но длился он всего несколько минут, то есть выделившейся энергии было намного меньше.


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