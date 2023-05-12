Зафиксирован крупнейший взрыв из когда-либо наблюдавшихся. Огненный шар в 100 раз больше Солнечной системы

Астрономы ведут наблюдение за крупнейшим космическим взрывом из когда-либо наблюдавшихся, пишет 12 мая The Guardian. Огненный шар, в 100 раз превышающий размеры Солнечной системы, предположительно, образовался из-за того, что сверхмассивная черная дыра поглотила облако газа.



Вспышка происходит на расстоянии 8 миллиардов световых лет, и её наблюдают уже в течение трёх лет (впервые её заметили калифорнийские астрономы в 2020 году). При этом она более чем в 10 раз ярче любой известной сверхновой. Это делает её самым мощным взрывом за всю историю наблюдений.

