«Подрыв авторитета» и ущерб на 330 миллионов. Бывший замглавы ФСИН Максименко получил срок

«Установлено, что с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года Максименко... получил от фактического владельца одной из коммерческих организаций взятку на сумму более 2 млн 168 тыс. рублей в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. В частности, ему был предоставлен загородный дом с оплаченной арендой», — сообщает надзорное ведомство.

Взамен Максименко, по версии следствия, обеспечил бизнесмену контракты на строительство объектов для ФСИН. Кроме того, в 2018–2019 годах Максименко лоббировал заключение контрактов на 3,6 миллиарда рублей с одним из федеральных государственных унитарных предприятий, заведомо зная, что ФГУП не справится с задачей.

В результате 19 госконтрактов не были исполнены, что повлекло «подрыв авторитета ФСИН России» и ущерб более чем в 330 миллионов рублей.

Валерий Максименко приговорён к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 43 миллиона 378 тысяч рублей и лишён звания генерал-лейтенанта. В счет возмещения ущерба с него должны взыскать 330 миллионов 83 тысячи рублей.