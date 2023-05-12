    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, зап

    769мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd75.88eur82.89

    Пятничные пробки в Петербурге начались раньше обычного. Главная ловушка ждет на юго-востоке

    3171
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    Загруженность дорог в Петербурге вечером 12 мая уже в четверть шестого достигла 8 баллов. Это на 1 балл больше обычного для пятницы, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок».

    Самые плотные заторы оказались сконцентрированы в юго-восточной части города. Пятикилометровая пробка скопилась на проспекте Славы, Невском путепроводе, Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице. Затор тянется от Бухарестской улицы до Дальневосточного проспекта, и в обратном направлении ситуация тоже весьма напряженная. Параллельно стоит КАД: внутреннее кольцо — от вантового моста почти до Московского шоссе, внешнее — от Московского почти до Мурманского шоссе.

    Начинают копиться пробки на выезд из города. Собирается затор на Пулковском шоссе, плотно на Колтушском у развязки с КАД. Выборгское шоссе стоит от Дороги в Каменку до Осиновой Рощи. Пробка наблюдается даже на ЗСД перед северной развязкой с КАД — там сообщают о ДТП.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПробки
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close