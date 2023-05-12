Пятничные пробки в Петербурге начались раньше обычного. Главная ловушка ждет на юго-востоке

Загруженность дорог в Петербурге вечером 12 мая уже в четверть шестого достигла 8 баллов. Это на 1 балл больше обычного для пятницы, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок».

Самые плотные заторы оказались сконцентрированы в юго-восточной части города. Пятикилометровая пробка скопилась на проспекте Славы, Невском путепроводе, Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице. Затор тянется от Бухарестской улицы до Дальневосточного проспекта, и в обратном направлении ситуация тоже весьма напряженная. Параллельно стоит КАД: внутреннее кольцо — от вантового моста почти до Московского шоссе, внешнее — от Московского почти до Мурманского шоссе.