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    Серферы в тумане. У берегов Финского залива горит камыш

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    Пожарные тушат пожар в поле камыша в Курортном районе Петербурга днем 12 мая. А на берегу встретили возгорание серферы.

    Видеозапись с кадрами пожара опубликовал «Мегаполис». Дым поднялся над зарослями рядом с заливом, недалеко от Тарховки. На кадрах молодые люди рассуждают о том, что горит сильно и, вероятно, пожар может охватить все поле. «А мы приехали серфингом заниматься», — улыбчиво делятся очевидцы.

    По данным МЧС, площадь пожара составила порядка 70 квадратных метров. Спасатели на месте, тушат камыш.

    © Фонтанка.Ру

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