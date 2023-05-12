Серферы в тумане. У берегов Финского залива горит камыш

Пожарные тушат пожар в поле камыша в Курортном районе Петербурга днем 12 мая. А на берегу встретили возгорание серферы.
Видеозапись с кадрами пожара опубликовал «Мегаполис». Дым поднялся над зарослями рядом с заливом, недалеко от Тарховки. На кадрах молодые люди рассуждают о том, что горит сильно и, вероятно, пожар может охватить все поле. «А мы приехали серфингом заниматься», — улыбчиво делятся очевидцы.
По данным МЧС, площадь пожара составила порядка 70 квадратных метров. Спасатели на месте, тушат камыш.