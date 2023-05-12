Этой весной спрос на дачные товары вырос на 7%, на крупную технику — на 70%

Спрос на товары для дачи вырос на 7% относительно весны прошлого года. По статистике торговых точек, обслуживаемых «Первым ОФД» (входит в группу ВТБ), с 1 марта по 9 мая россияне потратили на самые популярные дачные товары свыше 4,8 млрд рублей. Всего же за этот период купили более 62 млн популярных товаров для дачи.

По данным аналитического сервиса Продажи.рф (Первый ОФД), весной 2023 года россияне купили на 70% больше единиц крупного оборудования для дачи, потратив на него на 30% больше, чем годом ранее. Только за майские праздники этого года купили вдвое больше техники, чем за тот же прошлогодний период.



Всего с марта по май этого года на крупное дачное оборудование потратили более 444 млн рублей, средний, средний чек покупки превысил 12 тысяч рублей.

Мелкого дачного инвентаря россияне приобрели более 6 млн товаров, что на 16% выше прошлогоднего числа покупок. Потратили на него на 9% больше, чем годом ранее. Средний чек в категории составил 280 рублей.



Что касается товаров для выращивания рассады, семян и саженцев, купленных с 1 марта по 9 мая, то более половины покупок в этой категории пришлось на март. Весной текущего года садоводы купили 23 млн единиц этих товаров на общую сумму около 2,2 млрд рублей.

