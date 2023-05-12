Географы СПбГУ заметили, что ледники на Алтае сократились в два раза. Это может угрожать людям

Ученые Санкт-Петербургского университета выяснили, что площадь ледников Северо-Чуйского хребта с середины XIX века уменьшилась более чем в два раза — и продолжает сокращаться. Результатами опубликованного в журнале Remote Sensing исследования поделились на сайте СПбГУ. Работы петербургские географы проводили совместно с Институтом геологии и минералогии СО РАН и Алтайским государственным университетом.

«Ледники сократились более чем в два раза — и сильнее, чем в других районах Алтая, причем в последнее десятилетие отступание крупных ледников ускорилось», — рассказал профессор кафедры физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ Дмитрий Ганюшкин.

Он привел в пример ледник Большой Маашей, который до 2010 года сокращался на 6–7 метров в год, а после 2010-го — в среднем на 14.



Сокращение ледников не только способствует расширению леса, но и потенциально угрожает людям. Например, из-за таяния могут начаться сперва процессы размыва рыхлых пород, а потом сели, обвалы горной породы или прорывы водоемов.