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    Географы СПбГУ заметили, что ледники на Алтае сократились в два раза. Это может угрожать людям

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    Ученые Санкт-Петербургского университета выяснили, что площадь ледников Северо-Чуйского хребта с середины XIX века уменьшилась более чем в два раза — и продолжает сокращаться. Результатами опубликованного в журнале Remote Sensing исследования поделились на сайте СПбГУ. Работы петербургские географы проводили совместно с Институтом геологии и минералогии СО РАН и Алтайским государственным университетом.

    Фото: E. Derkach (2022) / Creative Commons Attribution (CC BY)
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    «Ледники сократились более чем в два раза — и сильнее, чем в других районах Алтая, причем в последнее десятилетие отступание крупных ледников ускорилось», — рассказал профессор кафедры физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ Дмитрий Ганюшкин.

    Он привел в пример ледник Большой Маашей, который до 2010 года сокращался на 6–7 метров в год, а после 2010-го — в среднем на 14.

    Сокращение ледников не только способствует расширению леса, но и потенциально угрожает людям. Например, из-за таяния могут начаться сперва процессы размыва рыхлых пород, а потом сели, обвалы горной породы или прорывы водоемов.

    Фото: E. Derkach (2022) / Creative Commons Attribution (CC BY)

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