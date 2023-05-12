Россияне массово получают финские паспорта. Рост рекордный

Больше двух тысяч россиян получили финские паспорта в 2022 году. Рост составил 80%, сообщили в финском Статистическом центре.

Как говорится в опубликованном 12 мая на сайте ведомства отчете, 2 062 гражданина РФ получили финский паспорт в 2022-м. Это на 901 человека больше, чем годом ранее.

Граждане России — самая большая группа иностранцев из всех. Вторая по величине — это выходцы из Ирака, 950 человек, затем граждане Эстонии — 626 человек, и Сомали — 554 человека.

Всего финское гражданство в прошлом году получили 5 542 женщины и 4 656 мужчин. Средний возраст у женщин — 30,5 лет, у мужчин — 27,8 года. Большая часть — 95% — получивших финский паспорт сохранили прежнее гражданство.