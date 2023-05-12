Плесень есть, но жить можно. Суд разрешил спор о качестве ремонта социальной квартиры в Петербурге

Ленинский районный суд Петербурга признал годной для проживания социальную квартиру после ремонта и устранения аварийности, несмотря на наличие плесени. Об этом 12 мая сообщает объединенная пресс-служба судов города. Спор вокруг квартиры на Псковской улице и ее пригодности для проживания развернулся между семьей Рубекиных и администрацией Адмиралтейского района. Истцы, Наталья, Андрей и Михаил, проживают в квартире по договору соцнайма. После того как жилье признали аварийным, семью переселили в маневренный фонд на набережной реки Пряжки.

В конце октября, после окончания противоаварийных работ, семью пригласили вернуться в свое жилье, которое было признано пригодным для проживания заключением межведомственной комиссии и распоряжением райадминистрации.

Однако Рубекины не разделили мнение, что в квартире можно жить, и отправились в суд, который признал незаконными как заключение МВК, так и распоряжение администрации. Чиновники провели дополнительные ремонтные работы и в феврале 2022 года издали повторное распоряжение. Однако семья снова не согласилась, что помещение пригодно для жизни. В результате суд назначил строительно-техническую экспертизу. Она показала, что у произведенного ремонта есть дефекты, но угрозу жизни и здоровью они не несут.