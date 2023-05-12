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    Ученый объяснит, может ли искусственный интеллект творить

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    Пространство «Сообщество» и Новая лига университетов (ЕУСПб, Сколтех, Шанинка, Российская экономическая школа) запускают в Новой Голландии серию совместных событий. Преподаватели и ученые этих вузов будут рассказывать о новых научных исследованиях, экономике, социологии, экологии и многом другом. Начнут 18 мая, с ИИ. 18+

    Фото: pixabay.com
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    Недавно Американская гильдия сценаристов объявила бессрочную забастовку. Сценаристы против того, чтобы их тексты обрабатывали с помощью искусственного интеллекта. Не говоря уже о том, чтобы «привлекать» нейросеть в качестве автора — оставляя без хлеба автора-человека. В последний раз голливудские сценаристы бастовали больше 15 лет назад, в результате качество сериальных эпизодов просело. Но тогда в написании сценариев не использовался ИИ. Сейчас их можно создавать с помощью чат-бота, и кинопродюсеры не намерены от этого отказываться.

    Другой пример. Студенты используют нейросети в написании курсовых. Продвинутые преподаватели отмахиваются: пусть используют, лишь бы перепроверяли. Искусственный интеллект может составит список источников, которых не существует, дать ссылки на сайты, которых нет. С чего мы взяли, что ИИ не будет коварно нас обманывать?

    Научный руководитель и исполнительный директор Лаборатории «Искусство и искусственный интеллект» ЕУСПб Олег Лашманов пока вынесет за скобки беспокойство людей относительно ИИ. Сосредоточится на том, как нейросети работают.

    Встреча будет в пространстве «Сообщество» в Новой Голландии (наб. Адмиралтейского канала, 2). Вход в пространство платный и по регистрации. Подробности на сайте.

    Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com

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    Искусственный интеллектНовая Голландия
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