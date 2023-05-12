Из квартирного пожара в центре Архангельска спасли свинью. Она кусалась

Необычного пострадавшего 12 мая показали в МЧС России. Его спасали накануне из пожара в двухкомнатной квартире на Воскресенской улице. Соседи помогли эвакуироваться хозяйке, питомца на свежий воздух выносили силами личного состава.

Нелёгкая задача досталась пожарным, приехавшим на вызов в девятиэтажку в центре Архангельска. Из квартиры выносили мини-пига весом под сто килограммов.

«Если честно, сначала подумали, что в квартире маленькая декоративная свинка. Когда увидели большую многокилограммовую свинью, немного удивились, но времени на эмоции не было — надо было спасать животное. Для пожарных важна каждая жизнь. Приходилось выносить из квартир и кошек, и собак, но свинью я сегодня спасал впервые» — рассказал пожарный 1-й ПСЧ Михаил Федорков.

Нелегко было не только из-за упитанности угоревшего мини-пига. Тяжёлым оказался и характер. О том, что животное активно не жалует чужих, огнеборцев предупредили жильцы. Убедиться пришлось на собственном опыте.

«Помещения были уже очень сильно задымлены. Услышали хрип в одной из комнат, там нашли её. Хотя свинья надышалась дымом, нашла в себе силы, чтобы попытаться нас покусать», — цитирует Федоркова 29.RU.

Свинью зовут Мила, ей семь лет. Трёхмесячным поросёнком её принесла в дом дочь хозяйки. Через год, в 2017-м, девушка погибла.

В том же году женщина переехала на Воскресенскую улицу. Живёт одиноко, с Милой делит одну комнату. Как пишет издание, вторая используется под склад вещей и закупленных впрок продуктов. Именно там и начался пожар.