Этнограф расскажет о русских коврах и научит их «читать»

Коврами славится Восток, Средняя Азия. В России ковры кажутся чем-то чужеродным — однако на лекции в Этнографическом музее 16 мая познакомят именно с «русскими народными» коврами. 12+

Говорят, покрывало и одеяло на Руси тоже могли называть ковром, а вот половик бы так не назвали. В сибирских избах использовали ковры-насундучники, настольники, налавочники.

В Сибирь ковроткачество пришло действительно из Средней Азии, но локализация прошла очень успешно. Например, ткали и так называемые санные ковры — укрывать ноги седоков. Источники повествуют, как тюменские мастерицы иногда просто «из головы» брали какой-нибудь условно персидский узор.

Ковроткачество на Руси стало развиваться только в XVIII–XIX веках, хотя мастера-ткачи всегда были. Но вот именно ковров не создавали. Зато потом случился настоящий коверный бум. Знаток отличит воронежский ковер с его ромбами и полуромбами и теплой цветовой гаммой, например, от довольно похожего на него рязанского (там ромбы ступенчатые, часто на черном фоне). А про старый ковер с цветами скорее всего скажет: соткан не раньше XIX века.

Научный сотрудник отдела этнографии русского народа Этнографического музея Татьяна Зимина расскажет, как в разных областях России изготавливали ковры, какие были орнаменты, а также познакомит с экспонатами из ковровой коллекции музея.



Слушаем лекцию «Ковры в русской традиции» 16 мая в Российском этнографическом музее (Инженерная, 4/1), подробности на сайте музея. Начало в 19:00.



Александра Шеромова

