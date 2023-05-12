«Дружба» врозь. Bloomberg сообщил о предложении ЕС остановить прокачку нефти по крупнейшему в мире нефтепроводу

ЕС предложил приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу, сообщает Bloomberg со ссылкой на некие документы, с которыми ознакомились журналисты издания.
Германия и Польша ранее отказались от поставок российской нефти на национальном уровне. Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций в отношении России предложил официально это оформить. Вместе с тем, исключения, которые подразумевают поставки нефти по южному участку нефтепровода в Венгрию, Словакию и Чехию, останутся в силе, уточняет автор статьи.
«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е для доставки нефти из СССР в страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) — Польшу, Чехословакию, Венгрию, ГДР. Маршрут — от Альметьевска до Брянска, затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 рукава.
Северная ветка проложена по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. Южная — через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию. Протяженность трубопроводов — 8 900 км, в том числе 3 900 км на территории России.
До распада СССР центром управления советской частью нефтепровода был Львов. Сейчас в России это Брянск.