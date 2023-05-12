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    Мужчина в Нефтеюганске проиграл деньги в игровом автомате и выкрал его

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    В Нефтеюганске (ХМАО-Югра) мужчина вынес игровой терминал из супермаркета и погрузил в свою машину. Грабителем оказался 35-летний местный житель, его оперативно нашли. Об этом 12 мая сообщает 86.ru и пресс-служба МВД Югры.

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    Полицейским мужчина рассказал, что внес в терминал крупную сумму денег, чтобы выиграть еще больше в азартной игре. Но нефтеюганец проиграл и решил вернуть деньги. Он забрал автомат и увез его на своем автомобиле, затем вскрыл. В терминале оказалось более 111 тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

    «Похищенное изъято в полном объеме, в том числе и денежные средства. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде», — сказано в сообщении полиции.

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