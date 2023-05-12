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    В третьем квартале этого года в Пушкинском районе откроется детский сад на 140 мест

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    В Пушкинском районе города появится детский садик на 140 мест. Сейчас он готов примерно на 85 %, и по данным городского комитета по строительству, открыть его планируют уже в третьем квартале этого года.

    Как уточняют в компании «Терминал-Ресурс», на первом этаже двухэтажного здания разместят две группы для детей младшего возраста от 3 до 4 лет и одну группу для детей старшего возраста от 5 до 6 лет, а также бассейн, пищеблок и медицинский кабинет. На втором этаже расположатся две группы для детей среднего возраста от 4 до 5 лет и одна подготовительная группа для детей от 6 до 7 лет. Здесь же будут спортивный и музыкальный залы, методический кабинет и административные помещения.

    На огороженной прилегающей территории запланированы площадки для игр и спорта, место для хранения санок, велосипедов и игрушек.

    Садик в отделении Пулковское станет третьим соцобъектом в проекте комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах» — сейчас здесь строятся еще две школы.

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