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    Бывший футболист «Спартака» и «Динамо» погиб на М-1 в Подмосковье. Прокуратура показывает фото

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    Фото: прокуратура Московской области
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    Бывший футболист «Спартака», «Химок» и «Динамо» Александр Каракин погиб ночью 12 мая в результате ДТП в подмосковном Одинцово, на 30-м километре Минского шоссе. Об этом сообщает MSK1.RU.

    По данным подмосковной прокуратуры, предварительно, на 29-м километре автодороги М-1 «Беларусь» водитель Nissan GT-R не справился с управлением и врезался в отбойник. Его госпитализировали, но спасти его не удалось: в больнице он скончался.

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    Судя по всему, машина после ДТП загорелась. Она получила очень сильные повреждения. MSK1.RU пишет, что на пассажирском сиденье находился мужчина, который, предположительно, снимал поездку — уличные гонки. Он в больнице с тяжёлыми травмами.

    «Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу», — отмечается в сообщении прокуратуры.

    Александру Каракину было 32 года, он воспитанник московского «Спартака». Выступал за молодежные команды «красно-белых» и «Динамо», за подмосковные «Химки», в последнее время участвовал в матчах Любительской футбольной лиги. В 2018 году закончил спортивную карьеру.

    Фото: прокуратура Московской области


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