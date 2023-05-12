Бывший футболист «Спартака» и «Динамо» погиб на М-1 в Подмосковье. Прокуратура показывает фото

Бывший футболист «Спартака», «Химок» и «Динамо» Александр Каракин погиб ночью 12 мая в результате ДТП в подмосковном Одинцово, на 30-м километре Минского шоссе. Об этом сообщает MSK1.RU.
По данным подмосковной прокуратуры, предварительно, на 29-м километре автодороги М-1 «Беларусь» водитель Nissan GT-R не справился с управлением и врезался в отбойник. Его госпитализировали, но спасти его не удалось: в больнице он скончался.
Судя по всему, машина после ДТП загорелась. Она получила очень сильные повреждения. MSK1.RU пишет, что на пассажирском сиденье находился мужчина, который, предположительно, снимал поездку — уличные гонки. Он в больнице с тяжёлыми травмами.
«Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу», — отмечается в сообщении прокуратуры.
Александру Каракину было 32 года, он воспитанник московского «Спартака». Выступал за молодежные команды «красно-белых» и «Динамо», за подмосковные «Химки», в последнее время участвовал в матчах Любительской футбольной лиги. В 2018 году закончил спортивную карьеру.