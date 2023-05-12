Бывший футболист «Спартака» и «Динамо» погиб на М-1 в Подмосковье. Прокуратура показывает фото

Бывший футболист «Спартака», «Химок» и «Динамо» Александр Каракин погиб ночью 12 мая в результате ДТП в подмосковном Одинцово, на 30-м километре Минского шоссе. Об этом сообщает MSK1.RU.



По данным подмосковной прокуратуры, предварительно, на 29-м километре автодороги М-1 «Беларусь» водитель Nissan GT-R не справился с управлением и врезался в отбойник. Его госпитализировали, но спасти его не удалось: в больнице он скончался.

