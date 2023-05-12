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    Портрет болельщика чемпионского матча «Зенита» со «Спартаком» показал, что футболом интересуются не только мужчины

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    Цифровой портрет болельщиков матча «Зенит» — «Спартак», проходившего в Петербурге 7 мая, показал, что футболом интересуются женщины, на стадион зрители часто приводят с собой детей, а больше всего болельщиков приезжает из Москвы и Московской области и Краснодарского края.

    Портрет болельщиков составила компания МТС с помощью платформы GeoEffect, анализирующей обезличенные большие данные. Результаты исследования показали, что из 49 тысяч зрителей, собравшихся на трибунах «Газпром Арены» 7 мая, примерно 45 % — женщины. Основную же долю составили мужчины в возрасте 35–44 лет с доходом 45–75 тысяч рублей. Почти четверть зрителей, пришедших на матч, взяли с собой детей.

    Матч интересовал не только жителей Петербурга: около 40 % болельщиков приехали из других городов, причем почти каждый второй из них — из Москвы и Московской области, также в тройку лидеров вошли жители Краснодарского края и Новосибирской области. Кроме того, на матче были зрители из Башкирии, Татарстана, Свердловской, Ростовской и Псковской областей и других регионов России.

    Из интересных фактов: согласно аналитическим данным, почти 45 % болельщиков прибыли на стадион на собственных автомобилях.

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