Портрет болельщика чемпионского матча «Зенита» со «Спартаком» показал, что футболом интересуются не только мужчины

Цифровой портрет болельщиков матча «Зенит» — «Спартак», проходившего в Петербурге 7 мая, показал, что футболом интересуются женщины, на стадион зрители часто приводят с собой детей, а больше всего болельщиков приезжает из Москвы и Московской области и Краснодарского края.
Портрет болельщиков составила компания МТС с помощью платформы GeoEffect, анализирующей обезличенные большие данные. Результаты исследования показали, что из 49 тысяч зрителей, собравшихся на трибунах «Газпром Арены» 7 мая, примерно
Матч интересовал не только жителей Петербурга: около
Из интересных фактов: согласно аналитическим данным, почти