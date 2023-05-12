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    Девушку сбили на «зебре» в Мытищах. Виновника искали, нашли, оказалось — полицейский, да ещё и с «отягчающим обстоятельством»

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    Подмосковная полиция расследует серьёзное ДТП, случившееся 11 мая около 21:20 в городе Мытищи. Об этом 12 мая сообщает «МВД Медиа».

    По предварительным данным, легковой автомобиль сбил 16-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся. Пострадавшую госпитализировали.

    Сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия и нашли предполагаемого виновника ДТП — 30-летнего водителя. Это сотрудник УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Машина — его личная, авария произошла в нерабочее для него время. Времени прошло немного, и медики провели освидетельствование, которое выявило алкогольное опьянение.

    «По результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отмечается в сообщении.


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    Гость12 Мая 2023 в 13:20
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