Девушку сбили на «зебре» в Мытищах. Виновника искали, нашли, оказалось — полицейский, да ещё и с «отягчающим обстоятельством»

Подмосковная полиция расследует серьёзное ДТП, случившееся 11 мая около 21:20 в городе Мытищи. Об этом 12 мая сообщает «МВД Медиа».
По предварительным данным, легковой автомобиль сбил 16-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся. Пострадавшую госпитализировали.
Сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия и нашли предполагаемого виновника ДТП — 30-летнего водителя. Это сотрудник УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Машина — его личная, авария произошла в нерабочее для него время. Времени прошло немного, и медики провели освидетельствование, которое выявило алкогольное опьянение.
«По результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отмечается в сообщении.