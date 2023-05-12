В ЖК в Московском районе Петербурга со вчерашнего дня живут без электричества

В окнах домов ЖК «Статус у Парка Победы» в Московском районе Петербурга нет света с минувшего вечера. На неудобства 12 мая пожаловались читатели «Фонтанки».

По словам местного жителя Александра, электричество пропало примерно в 19 часов накануне. «Маломобильные группы населения с большими трудностями вчера поднялись в квартиры. В размороженных холодильниках у людей пропали не только продукты, но и дорогостоящие жизненно важные лекарства», — рассказал он.



Фото: читательница «Фонтанки» Лёля Поделиться Поделиться





«Люди с грудными детьми смесь ребенку банально заварить не могут, потому что у нас нет газа в доме. Все на электричестве. Более того, после 10-х этажей вода не поступает. Видимо, не справляются насосы», — поделилась другая петербурженка.



В беседе с «Фонтанкой» управляющая ЖК пояснила, что авария произошла из-за земляных работ в районе улицы Типанова. В процессе были механически повреждены две кабельные линии.

«Ресурсоснабжающая организация «РСК «РЭС» прибыла на объект. Специалисты провели дополнительное обследование. Приняли решение использовать генераторы, перевести жителей на временное обеспечение электроснабжением, чтобы устранить аварию», — рассказала собеседница издания.



Однако, по словам источника, мощностей генераторов оказалось недостаточно для обеспечения потребителей, хватило только на систему жизнеобеспечения. Например, запущены грузовые лифты и работают насосы.

«В настоящий момент везут более мощные генераторы. Ориентировочное время проведения работ — до 13 часов, люди должны быть с электричеством максимально к 15 часам», — добавила собеседница.

