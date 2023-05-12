    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, ю-з

    770мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd75.88eur82.89

    В ЖК в Московском районе Петербурга со вчерашнего дня живут без электричества

    3823
    22 комментария

    В окнах домов ЖК «Статус у Парка Победы» в Московском районе Петербурга нет света с минувшего вечера. На неудобства 12 мая пожаловались читатели «Фонтанки».

    По словам местного жителя Александра, электричество пропало примерно в 19 часов накануне. «Маломобильные группы населения с большими трудностями вчера поднялись в квартиры. В размороженных холодильниках у людей пропали не только продукты, но и дорогостоящие жизненно важные лекарства», — рассказал он.

    Фото: читательница «Фонтанки» Лёля
    ПоделитьсяПоделиться

    «Люди с грудными детьми смесь ребенку банально заварить не могут, потому что у нас нет газа в доме. Все на электричестве. Более того, после 10-х этажей вода не поступает. Видимо, не справляются насосы», — поделилась другая петербурженка.

    В беседе с «Фонтанкой» управляющая ЖК пояснила, что авария произошла из-за земляных работ в районе улицы Типанова. В процессе были механически повреждены две кабельные линии.

    «Ресурсоснабжающая организация «РСК «РЭС» прибыла на объект. Специалисты провели дополнительное обследование. Приняли решение использовать генераторы, перевести жителей на временное обеспечение электроснабжением, чтобы устранить аварию», — рассказала собеседница издания.

    Однако, по словам источника, мощностей генераторов оказалось недостаточно для обеспечения потребителей, хватило только на систему жизнеобеспечения. Например, запущены грузовые лифты и работают насосы.

    «В настоящий момент везут более мощные генераторы. Ориентировочное время проведения работ — до 13 часов, люди должны быть с электричеством максимально к 15 часам», — добавила собеседница.

    Фото: читательница «Фонтанки» Лёля


    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Отключение светаАварийное отключение электроэнергии
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close