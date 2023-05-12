Петербурженке пришлось обратиться в травмпункт после химической завивки у частного мастера

Жительнице Приморского района Петербурга пришлось испытать на себе тезис, что красота – страшная сила. Неделю она терпела последствия химической завивки, но потом все-таки обратилась за медпомощью.



В травмпункт 55-летняя женщина пришла накануне около часа дня, стало известно «Фонтанке» 12 мая. На лбу пациентки нашли химические ожоги. Она, по предварительной информации, сообщила, что 4 мая была в квартире у частного мастера, которая делала её химическую завивку. И с тех пор ощущала боль в районе лба.



После осмотра и оказания медпомощи, женщину отпустили домой.

