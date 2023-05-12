«Игроки» нашего времени. Кому на современном ТВ нужны интеллектуальные игры

Фото: предоставлено ООО «Эмпрана-Бренд» Поделиться Поделиться





Интеллектуальные игры всегда собирали и продолжают собирать зрителей у экранов телевизора — по данным Mediascope, доля аудитории финала весенних игр «Что? Где? Когда» в апреле была 8,8%, у «Своей игры» она составляет 11–13%. В Петербурге несколько лет назад появилось свое интеллектуальное шоу — «Игроки», которое надеется вернуть эрудированную аудиторию к экранам телевизора, а в будущем — выйти и в другие регионы не только в телевизионном эфире, но и оффлайн.



Накануне премьеры финала детско-юношеской лиги «Фонтанка» побеседовала с создателем и идеологом шоу, основателем компании «Эмпрана» Игорем Калининым о том, чем увлекаются дети кроме гаджетов, готов ли зритель сегодня смотреть интеллектуальные шоу и может ли участие в программе стать социальным лифтом.



Игорь Калинин, создатель и идеолог шоу «Игроки», основатель компании «Эмпрана» Фото: предоставлено ООО «Эмпрана-Бренд» Поделиться Поделиться





— Что сегодня увидят зрители в эфире?

— Зрители увидят авторское интеллектуальное шоу, в котором встретятся лучшие школьные команды нашего города: президентского физико-матемитического лицея №239, ГБОУ Гимназия №642 «Земля и Вселенная» и частной школы «Паскаль Лицей». Они будут отвечать на вопросы и будут соревноваться как между собой, так и с командой экспертов.

— Сейчас принято говорить, что дети интересуются только гаджетами, учиться не хотят. Какими вы увидели детей в проекте? Как можно оценить их знания?



— Вопросы в игре даже на отборочном уровне были такого уровня сложности, что и взрослый далеко не на все ответит. Уровень знаний детей впечатляет и радует. Мы видим, что ребята, которые заинтересованы в интеллектуальных играх, показывают высокий уровень эрудиции, интеллекта, умение взаимодействовать и работать в команде. С точки зрения будущего это умение решать задачи в команде за короткое время открывает перед ними двери как перед специалистами разных отраслей. И я не знаю, чем они занимаются в обычной, а не телевизионной жизни, но я считаю, что их уже можно назвать образованными и в чем-то даже состоявшимися людьми.



Но при этом они остаются детьми: с их открытостью, страстью к игре, которую они проявили, они заставили нас всех переживать за них. У взрослых тоже есть страсть к игре, но для них главное — конкуренция между собой, а у детей такого нет.



Фото: Предоставлено ООО «Эмпрана-Бренд» Фото: Предоставлено ООО «Эмпрана-Бренд» Фото: Предоставлено ООО «Эмпрана-Бренд» Фото: Предоставлено ООО «Эмпрана-Бренд» Поделиться Поделиться





— У вас играют не только дети, но и взрослые...

— У нас есть школьная, студенческая, корпоративная — и основная телевизионная лиги. Но попасть «в телевизор» могут все, как раз в мае мы покажем три игры — финалы чемпионатов различных лиг. Сначала — детско-юношеской, потом — студенческой и завершим финалом корпоративной лиги. Победители двух последних станут участниками основного сезона — между прочим, уже сегодня. Вообще же, попасть в телевизионную лигу может практически любая команда, которая пройдет отбор — когда мы проводили первые отборочные туры, то одновременно могли играть 100–150 команд.



— То есть телевизионное шоу — это вершина айсберга?

— Можно и так сказать — ведь огромное количество людей в принципе играет в различные интеллектуальные игры, в те же самые квизы. Мы сами начинали с того, что проводили турниры для студенческих команд, на разных форумах, все время тестировали различные правила игры — и таким образом до телеверсии, о которой мы говорили с 2017 года, дошли к 2020 году, когда был первый эфир.

— Вам, наверное, уже надоели вопросы про «Что? Где? Когда?», но я не могу не спросить: ощущаете ли вы какую-то связь поколений? Чувствуете ли себя преемником?

— Смотрите, есть много игр, где играют в мяч, и никому не придет в голову сравнивать футбол и баскетбол — это две совершенно разные игры. Но представьте, что на протяжении 40–50 лет существовал бы только футбол, а потом появился баскетбол, то сравнения бы появились. Когда мы создавали ТВ-шоу, то это далось нам непросто, т.к. мы понимали, что есть уже полюбившиеся телезрителю игры «в вопросы и ответы». И мы понимали, что сравнивать все равно будут. Поэтому мы решили, что оставим только два принципа — то, что игроки отвечают на вопросы и то, что делают это в командах. Всё остальное — по-другому. Команды сражаются и между собой, и с экспертами, есть разные опции, которые помогают завоевывать больше очков, нужно выстраивать стратегию игры: рисковать, отвечая на более сложные вопросы, или набирать по баллу за простые. Все это способствует развитию командного духа, добавляет интриги.



— Раньше интеллектуальных телешоу было много — и, кажется, что все их смотрели. «Своя игра», «Звездный час», «Умники и умницы», «Брейн ринг» и, конечно, «Что? Где? Когда?». Сегодня такие программы находят своего зрителя?

— Пока о том, что есть «Игроки» знает, в основном, узкий круг любителей интеллектуальных игр и аудитория 78 канала. Это канал местный, петербургский, поэтому смотрит его небольшой процент телезрителей — но как только мы приходим в школы, вузы, компании, рассказываем и показываем наш формат игры, как на внутренний отбор собирается большое количество участников. Значит, спрос на такой досуг в принципе есть.

Что касается телевидения — зрителю очень долгое время предлагался на ТВ другой контент, все больше «жвачки», меньше пищи для ума. Ушел с экранов мой любимый «Брейн-ринг», нет уже и «Звездного часа». Программа «Что? Где? Когда?», которая раньше выходила в прайм-тайм, теперь в эфире поздно вечером в воскресенье. Чтобы люди смотрели телевикторины — их надо показывать, заинтересовывать. Что в головы вкладываем — такой интеллектуальный результат и получаем. В конце концов, показывают же документальное кино, авторские программы — их смотрят. Будет больше интеллектуальных шоу — будут смотреть. Тот же зритель, который играет в квизы, в другие викторины, вернется к экранам ТВ.



— Кажется, что сейчас телевидение уже не такой мощный инструмент, как интернет, соцсети, Youtube и т.п. Планируете развивать другие направления — для более молодых поклонников интеллектуальных игр?

— Пока мы поставили себе задачу — вернуть интеллектуальные игры на петербургское телевидение, выходим и на другие региональные каналы по всей стране. Все-таки какая-то часть аудитории, которой интересны викторины, еще смотрит телевидение. Конечно, чаще это люди 40–45 лет и старше. Поэтому, чтобы привлечь молодую аудиторию, которая, может, и телевизор нечасто включает, мы планируем использовать продвижение через телеграм-каналы, в интернете, на радио. Транслировать игры в других каналах пока нам сложно, т.к. там свои особенности потребления контента. И туда мы пойдем, когда уже поймем, что завладели постоянной аудиторией на телевидении.



— «Игроки» проводятся в том числе на Петербургском международном экономическом форуме. Что за команды представлены там?

— На ПМЭФ игроки — участники форума. Для них это одно из факультативных мероприятий в рамках культурной программы, досуг для тех, кто приезжает в Петербург и хочет провести свободное время с коллегами по цеху, интеллектуально развлечься. Мы понимаем, что если бы эта игра транслировалась и записывалась, был бы какой-то приз — интерес был бы выше. Мы проводим игры на ПМЭФ с 2017 года и постепенно видим, что людей приходит больше. Мне кажется важным, чтобы на таких мероприятиях были представлены интеллектуальные игры. Оттуда к нам, кстати, приходят команды, которые в дальнейшем стремятся попасть в телевизионную лигу.

— Почему люди хотят играть в интеллектуальные игры?

— Мы для себя это называем социально-интеллектуальным лифтом. Когда у нас есть какой-то навык, достижение, нам хочется его развивать, демонстрировать, делиться им. Человек, который научился шутить, будет пытаться делать это с друзьями, а возможно, собирать команды, участвовать в турнирах КВН. Человек, который накачал мышцы, участвует в спортивных соревнованиях. Люди, которые посвятили себя образованию, у которых хорошая эрудиция, память, умеют работать в команде, тоже хотят проявлять себя. Таких людей на самом деле очень много. В зависимости от того, сколько у них времени, они выбирают формат. Те, у кого мало времени, выбирают квизы — там можно прийти, отдохнуть, провести время с друзьями. Те, у кого времени немного больше, и мотивации больше, участвуют в более серьезных играх. И мы им даем возможность, в конце концов, попасть на телевидение.



Телевизионный финал каждой из лиг — это один из механизмов действия этого лифта, о котором я говорил выше. Тут в полной мере можно реализовать свой интеллектуальный потенциал, заявить о себе на публике. А на общих турнирах и тренировках — пообщаться с представителями бизнеса и власти, лидерами мнений, показать себя с лучшей стороны перед потенциальным работодателем или наоборот — найти себе сотрудника с необходимым набором навыков.

