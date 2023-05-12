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    Один человек погиб, а другой пострадал в разных районах Петербурга почти одновременно по одной и той же причине

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    Два серьезных пожара произошло ночью в Петербурге почти одновременно. Один мужчина пострадал, еще один погиб. Об этом сообщает городское ГУ МЧС.

    12 мая в 01:11 поступил вызов на улица Воскова, 15–17, в Петроградском районе. Огонь охватил 10 квадратных метров в комнате однокомнатной квартиры. Три пожарных расчета (15 человек личного состава) работали больше часа, возгорание ликвидировали в 02:17. Пострадал мужчина, он направлен в медицинское учреждение.

    В 01:29 поступило сообщение из СНТ «Песочный» в Курортном районе. Там загорелся частный дом размером 6 на 12 метров. К приезду пожарных (четыре расчета — 20 человек) горели 40 квадратов первого этажа и мансарда по всей площади. В 02:37 пожар был локализован. Погиб мужчина.


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