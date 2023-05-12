Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР обсудят создание единой валюты

Страны БРИКС намерены обсудить создание единой для стран-участниц валюты. Но в ЮАР не уверены, что это рабочая идея.

О намерении поставить этот вопрос на повестку саммита, который должен состояться в конце лета в Йоханесбурге, 11 мая пишет Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандора. При этом он отметил, что «экономика очень сложная» и нужно учитывать интересы всех стран, «особенно в ситуации низкого роста, когда вы выходите из кризиса».

Вопрос обсуждается и при личных контактах. В январе об этом говорили министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Англолы. Речь шла о создании единой валюты для БРИКС, стран Латинской америки и Карибского бассейна.