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    На Рублевке убили 4-летнего ребенка. Задержана его мать

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    В квартире дома на Рублевском шоссе в Москве нашли тело ребенка с признаками насильственной смерти. По данным прокуратуры, повреждения ему могла нанести мать.

    Ребенку было 4 года, сообщает 11 мая пресс-служба столичного управления Следственного комитета. Возбуждено дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо находящемся в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). У ребенка обнаружена ножевая рана на шее.

    Фото: ГСУ СК РФ по Москве
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    Мать ребенка задержана, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Ее отправят на психиатрическую экспертизу.

    Фото: ГСУ СК РФ по Москве

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