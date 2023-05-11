На Рублевке убили 4-летнего ребенка. Задержана его мать

В квартире дома на Рублевском шоссе в Москве нашли тело ребенка с признаками насильственной смерти. По данным прокуратуры, повреждения ему могла нанести мать.

Ребенку было 4 года, сообщает 11 мая пресс-служба столичного управления Следственного комитета. Возбуждено дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо находящемся в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). У ребенка обнаружена ножевая рана на шее.